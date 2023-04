Rampenoefening van hulpdiensten met 250 deelnemers in Sint-Carolusschool in Ruisbroek

Ook voor de kinderen was het spannend. "Het was wel voor een spel, maar er was ineens brand en heel veel rook. Er waren gewonden gevallen, dus we moesten om hulp vragen", vertellen Lore en Jade uitgelaten. "We wisten dat er hulp ging komen, maar we waren toch een beetje bang, zelfs ik", klinkt het giechelend.

Lore en Jade waren op voorhand gebriefd en hadden zelfs een opdracht gekregen. "We moesten de gewonden in veiligheid brengen en geruststellen, maar we konden niet in onze rol blijven, we waren de hele tijd aan het lachen." Ze werden wel voor hun inzet beloond. "We mochten naar beneden gaan met de lift van de brandweer. Dat was heel leuk om eens te doen."