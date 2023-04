Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Hoe moet je als koppel verder na overspel?"

De man van Merel bedroog haar 4 maanden met een collega. "Hij koos hierna opnieuw voor ons gezin, en zei dat hij ons altijd graag is blijven zien. We woonden 2 maanden apart, maar probeerden het opnieuw omwille van de kinderen. Ondertussen zijn we bijna een jaar en wat sessies relatietherapie verder. Ik blijf met één ding zitten dat ik echt niet vat. Als je écht van iemand houdt, en pretendeert dat dat nooit is gestopt: hoe kan je dan zoiets doen? Hoe kan je van de eerste naar de tweede plaats worden geschoven, en vervolgens weer naar de eerste?"

"Ik zat toen in een moeilijke periode op het werk en ook privé. In plaats van zijn liefde - die ik zo nodig had - aan mij te geven, koos mijn man ervoor om die aan een collega te geven."