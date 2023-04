150 miljoen euro om musea in Jubelpark te vernieuwen: “Moet de belangrijkste toeristische attractie van België worden”

De federale regering maakt 150 miljoen euro vrij voor een grootschalige renovatie van de musea in het Jubelpark in Brussel. Daar zijn drie musea: Autoworld, het Legermuseum en het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis. “Vandaag is dit museum verouderd. Het is bijna een museum van een museum”, zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS). “De bedoeling is dat élke Belg en elke toerist in België hier binnenkort op bezoek komt.”