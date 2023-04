Roltrappen in Antwerpse premetrostations kampen met defecten: 4 van de 15 roltrappen in station Meir worden niet hersteld

Voor de defecte roltrappen zijn twee oorzaken te vinden. "In onze stations in Antwerpen hebben we in totaal 101 roltrappen. Een deel daarvan dateert uit de jaren 70 en is verouderd", zegt Karen Van der Sype van De Lijn. "Als een roltrap dan defect is, is het moeilijk om nog de juiste onderdelen te vinden. Als die niet meer bestaan, moeten die worden gemaakt en dat kost veel tijd en geld." Daarnaast hebben de defecten soms ook te maken met zwerfvuil dat in de roltrappen terechtkomt.