Royals op zondag - Duitse prins verrast met keuze voor draagmoeder en Máxima bewust naar Design Week in "gatenjas"  

De reactie van de inwoners van Sanxenxo is erg verdeeld, van "het interesseert me niet, hij voedt mijn gezin niet" over "goede publiciteit voor onze badplaats" tot "hij zou beter blijven waar hij was".



Juan Carlos verhuisde als "elegante oplossing" om de monarchie niet nog meer in diskrediet te brengen. Of was het eerder om zijn verantwoordelijkheid bij het gerecht te ontlopen? Hij zat namelijk verwikkeld in tal van smeergeldzaken en buitenechtelijke affaires.



De gewezen koning vertoefde dinsdag nog in het Verenigd Koninkrijk. Hij zat in Londen op de tribune voor de Champions League-match Chelsea-Real Madrid, die met 0-2 door de Spaanse ploeg werd gewonnen. Juan Carlos is 85 en slecht ter been, maar zeilen is en blijft een passie van de Spaanse koninklijke familie.