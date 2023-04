Schoolbegeleiders veroordeeld nadat kleuter van 4 is verdronken in kasteelvijver Gaasbeek

Begin oktober 2018 was de jongen van 4 met zijn klasje van Les Petits Goujons uit Anderlecht op uitstap naar het domein van Gaasbeek. Rond het middaguur ontsnapte het kind even aan de aandacht van de begeleiders en tuimelde hij in de vijver. De kleuter werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij twee maanden in een coma lag. Toen hij ontwaakte, maar niet leek te reageren op prikkels, werd de jongen overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum, waar hij in oktober 2020 overleed.