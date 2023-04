NMBS schrapt nog steeds treinen door personeelstekort

De krapte laat zich nog steeds voelen in de dienstregeling. Tussen Antwerpen en Brussel rijden maar drie IC-treinen per uur meer in plaats van vier. De spoorwegmaatschappij paste de dienstregeling tussen de twee grootsteden aan "tot nader order". Voorts werd ook ingegrepen op het Antwerpse voorstadnetwerk en bij de P-treinen.