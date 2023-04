Sint-Niklaas maakt een tijdelijke parking op de plek waar de nieuwe bibliotheek moet komen

Aan het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas worden na het bouwverlof extra tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt, een 85-tal. Eerst wordt een leegstaand winkelpand, dat eigendom van de stad is, nog afgebroken. De stad laat dat doen om ondermeer vandalisme en verloedering van de buurt tegen te gaan. Daarna volgt een archeologisch onderzoek. "Het is de plek waar op termijn de nieuwe bibliotheek zal komen. Dat dossier is uitgesteld naar de volgende bestuursperiode. De vrijgekomen ruimte willen we wel nuttig gebruiken", vertelt schepen Carl Hanssens (N-VA).