Sint-Niklaastoren in Veurne krijgt camerabewaking

Op de benedenverdieping van de toren staat een bank en een vuilbak. "Steeds meer mensen, vooral schooljongeren, gebruiken die plek als picknickplaats", vertelt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "Onze ploegen moeten steeds vaker langsgaan om de toren op te ruimen of om waardevolle objecten te herstellen. Dat kan niet. Het is bovendien verboden om in de toren te eten." Een camera moet een oogje in het zeil houden. "Alleen zo kunnen we de toeristische toegankelijkheid van de Sint-Niklaastoren vrijwaren", besluit de burgemeester.

De toren in Veurne is elke dag gratis toegankelijk, van 9 tot 20 uur.