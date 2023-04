Alweer mislukte poging tot staakt-het-vuren in Soedan: "Geen mogelijkheid om te vluchten"

Geweld in Soedan: wat is er aan de hand?

Centraal in het conflict staat de rivaliteit tussen twee generaals: die van het reguliere leger, Abdel Fattah al-Burhan, en die van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces) Mohamed Hamdan Dagalo, ook bekend als Hemedti.

In 2019 werd dictator Omar al-Bashir van de macht verdreven na een volksopstand. Er werd gewerkt aan een overgang naar democratie in Soedan, maar in 2021 pleegden de RSF en het Soedanese leger samen opnieuw een staatsgreep. Het land wordt nog steeds bestuurd door militairen, al was het wel gepland dat er binnenkort een akkoord zou worden ondertekend, waarbij de militairen de macht zouden overdragen aan een burgerregering. Een onderdeel van het akkoord was dat de RSF zou worden opgenomen in het reguliere leger. Het was al langer duidelijk dat generaal Mohamed Hamdan Dagalo dat niet over zijn kant zou laten gaan.

De spanningen tussen het leger en de RSF liepen al langer op, en zijn zaterdag geëscaleerd. Sinds zaterdagochtend vechten het leger en het RSF met zware wapens, artillerie, tanks en bombardementen met gevechtsvliegtuigen in dichtbevolkte buurten van de stad. Het conflict verspreidde zich bovendien naar andere regio's van het land. Beide kanten geven elkaar de schuld voor het initiëren van het geweld. Minstens 270 burgers kwamen al om het leven.