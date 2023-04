StadSZteam is nieuwe politieke partij in Scherpenheuvel-Zichem: "We zijn een slaapstad geworden" 

In de partijnaam 'StadSZteam' zijn de letters S en Z verwerkt, die staan voor Scherpenheuvel en Zichem. Initiatiefnemer Pieter Boudry stapte begin dit jaar uit de N-VA en zetelt nu als onafhankelijke in de gemeenteraad. Hij vindt dat Scherpenheuvel-Zichem een slaapstad is geworden: "Onze inwoners moeten steeds vaker uitwijken naar Aarschot en Diest voor sport, cultuur, evenementen, horeca en ondernemerschap."

Volgens voorzitter René Jacobs heeft Scherpenheuvel-Zichem nood aan een nieuwe wind : "De huidige bestuursploeg zit al zo'n 30 jaar in het zadel. We hebben nog steeds geen industriezone, er is veel leegstand. We mogen gerust wat ambitieuzer worden en ons opnieuw gedragen als een echte stad."