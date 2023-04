Starship bij tweede poging wél met succes gelanceerd voor testvlucht (al ontploft de raket na enige tijd)

De lancering van de Starship is bijzonder om verschillende redenen. Het is de grootste en krachtigste raket ooit. Het was, zoals gezegd, de eerste keer dat de Super Heavy en de Starship samen werden gelanceerd. Starship zelf was in het verleden wél al met succes gelanceerd op zichzelf, en slaagde er in mei 2021 ook al eens in om veilig opnieuw te landen. Nu ging het dus vooral om het samen lanceren van de twee componenten.

Beide onderdelen zijn herbruikbaar, maar in deze fase van het testen is dat aspect nog niet aan de orde. Het is wel belangrijk voor de ontwikkeling van de commerciële ruimtevaart op lange termijn.

Dankzij de stuwkracht van Super Heavy zal Starship heel wat bagage kunnen meenemen naar de ruimte, en tot 100 passagiers. Dat is belangrijk voor toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. Samengeteld is Starship 120 meter hoog (70 meter voor Super Heavy en 50 meter voor het ruimteschip).