Britse premier Sunak waarschuwt voor Ierse eenmaking als Brits-gezinde partij DUP niet meer in Noord-Ierse regering stapt

Premier Sunak nam gisteren de slottoespraak voor zijn rekening op een driedaags evenement in de Universiteit van Belfast ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het Goedevrijdagakkoord. Dat akkoord zorgde in 1998 voor (broze) vrede na drie decennia van geweld in Noord-Ierland.

Sunak richtte zich in zijn toespraak onder meer tot de DUP (Democratic Unionist Party), de grootste unionistische partij in Noord-Ierland. De premier riep de partij op om opnieuw in de Noord-Ierse regering te stappen. Als ze dat niet doet, waarschuwde Sunak, dan dreigt Noord-Ierland zich op termijn bij Ierland aan te sluiten. Het tegenovergestelde van wat unionisten in Noord-Ierland voorstaan, zij vinden dat Noord-Ierland een deel van het Verenigd Koninkrijk moet blijven.