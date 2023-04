Treinongeval Griekenland te wijten aan hele reeks technische problemen en beheerproblemen

Het zware treinongeval van eind februari in Griekenland is te wijten aan een hele reeks technische problemen en problemen in het beheer van de Griekse spoorwegen. Dat blijkt uit een rapport van het Griekse ministerie van Transport dat de dag na de treinramp was besteld door de Griekse regering. Bij het ongeval in de buurt van de stad Larissa zijn 57 mensen om het leven gekomen.