Vakbonden UGent kondigen actieweek aan begin mei tegen besparingsplannen: "Geen hinder voor studenten"

De vakbonden van de UGent hebben deze middag een grote personeelsvergadering gehouden om de besparingsplannen van het bestuur te bespreken. Zo'n 600 mensen volgden de vergadering, een deel ter plaatse en een deel online. Er werd beslist dat er binnenkort al een grote actieweek komt tegen de plannen, van 2 t.e.m. 5 mei. "We willen de studenten niet hinderen. Zij zijn dan net begonnen aan hun blokperiode. We zullen vooral stiptheids- en prikacties houden. Daarnaast gaan we leidinggevenden en professoren ook informeren over de kerntakennota's die voorliggen", zegt Stefanie Vermeire van ACV. Er volgt een grotere slotactie op 5 mei. De inhoud moet nog vastgelegd worden.

De vakbonden zijn niet te spreken over de besparingen die de UGent wil doorvoeren, tot 300 jobs zouden moeten verdwijnen. "We hebben tijdens de vergadering allemaal een mail gekregen dat het personeel uitgenodigd wordt op een 'happy hour' op 11 mei. Dat vinden we totaal ongepast, ook dan zullen we actie voeren." De bonden kijken overigens niet alleen naar het eigen bestuur, ze willen ook dat Vlaanderen het onderwijs beter financiert. "We plannen daar een nationale actie rond op 13 oktober."