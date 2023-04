Hangjongeren veroorzaken veel overlast in cultuurcentrum in Heist-op-den-Berg

De gemeente nam in het verleden al enkele maatregelen om de incidenten in te perken. "Er zijn afspraken gemaakt tussen alle partijen. Er is een korte lijn tussen het CC en de politie. De politie stuurt ook vaker patrouilles langs de locatie", zegt Verelst. "Er waren ook al camera's in en rond het CC. We gaan er nog plaatsen en we hebben ook al maatregelen genomen om bepaalde ruimtes moeilijker toegankelijk te maken voor mensen die er niet hoeven te zijn. We hebben ook de zitbanken weggenomen om de foyer minder aantrekkelijk te maken, maar die maatregel gaan we herbekijken. We treffen daar waarschijnlijk meer de bezoekers mee, dan de hangjongeren."