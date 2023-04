Vlaams netwerk voor gamingindustrie voorgesteld in Kortrijk: "sector moet op vijf jaar tijd drie keer zo groot worden in Vlaanderen"

Hoewel Flanders Game Hub in Kortrijk is gevestigd is het over heel Vlaanderen én Brussel actief. "Ook de VRT maakt bijvoorbeeld deel uit van het netwerk", schetst minister Dalle, "en de Lucas School for Arts in Gent. We willen een stimulerende omgeving creëren voor bedrijven uit de gamingindustrie door in te zetten op samenwerking en door jonge starters te begeleiden. De bedoeling is om komend jaar alleen al zo'n veertig start-ups op weg te helpen. Het is niet omdat je weet hoe een goede game gemaakt wordt, dat je ook het zakelijk aspect van een bedrijf beheerst of weet hoe je je product het best op de markt brengt."



Op vijf jaar tijd hoopt Flanders Game Hub de gamingindustrie in Vlaanderen drie keer zo groot te maken. "De sector haalt nu een omzet van een flinke 80 miljoen euro per jaar", vertelt Rik Leenknegt, het hoofd van Flanders Game Hub. "Dat is niet zo indrukwekkend en staat al zeker niet in verhouding met het talent dat we hier hebben. Als je ziet hoeveel grote buitenlandse bedrijven hier aankloppen om dat talent aan te trekken, zou je mogen verwachten dat die omzet veel hoger is. Dus zo'n 250 miljoen euro per jaar lijkt zeker niet onhaalbaar."