VTI Roeselare biedt vanaf volgend schooljaar keuzevak aan over drones

Het Europees project loopt tot het einde van dit jaar, maar de school heeft ambitie om een vak aan te bieden voor alle leerlingen. Daarbij staan drones centraal. "Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen ervoor kiezen om iedere week vier uur bij te leren over drones", aldus Steven Michiels. "In de eerste graad leren de leerlingen de basisprincipes van een drone kennen. Ze maken dan ook hun eigen prototype. In de tweede graad leren de leerlingen programmeren en stellen ze de afstandsbediening in. Tijdens de derde graad leren de leerlingen dan hoe ze hun drone moeten onderhouden." De leerlingen kunnen op school hun vliegbrevet halen, want er zijn heel wat regels waaraan je je moet houden om een drone te mogen besturen. "Ze zullen eerst moeten slagen voor een examen voordat ze een drone mogen besturen. Als ze slagen, zullen zij er dus mee voor zorgen dat de drones straks veilig boven ons hoofd vliegen."