Vuilniswagen kantelt langs E17 in Sint-Niklaas

Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur op de parallelweg langs de E17 in Sint-Niklaas. In de richting van Gent kantelde een vuilniswagen. Volgens getuigen begon de vrachtwagen plots te slingeren, botste tegen de middenberm en kantelde.

In de vuilniswagen zaten 3 werknemers. Zij raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vuilniswagen was geladen met papier, en door het ongeval kwam een groot deel van de lading op de weg terecht. Ook de brandstoftank van de vuilniswagen scheurde, waardoor er ook benzine op de weg stroomde. De brandweer is volop bezig met opruimen. Momenteel is de parallelweg in Sint-Niklaas richting Gent versperd. Alle verkeer moet dus over 1 rijstrook.