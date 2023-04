Amerikaans inlichtingenrapport: "Wagner vroeg China begin dit jaar rechtstreeks om wapens, maar China weigerde"

Vertegenwoordigers van Wagner wendden zich begin dit jaar rechtstreeks tot China met de vraag om "munitie en militair materiaal", zo stelt het gelekte rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten, waarover nog niet eerder was bericht.

Wagner, onder leiding van Jevgeni Prigozjin, neemt actief deel aan de oorlog in Oekraïne en is berucht voor zijn brute aanpak, waarbij het rekruten zonder verpinken als kanonnenvlees inzet. De groep was onder meer belangrijk bij de inname van Marioepol door het Russische leger en vecht ook al maanden een bittere strijd uit in Bachmoet.

Dat Wagner zich rechtstreeks tot China richtte, geeft volgens de Financial Times aan dat de paramilitaire groep er enig vertrouwen in had dat China Rusland van wapens zou willen voorzien. Maar China sloeg het verzoek van Wagner volgens datzelfde Amerikaanse rapport af. Volgens de Amerikaanse inlichtingen heeft China Wagner geen wapens gezonden, zelfs niet om uit te testen en is er ook geen contact geweest vanuit China over wapenleveringen.