Lenteweer blijft uit: is dit wisselvallig weer normaal? "Ja, we zijn te hard verwend de afgelopen jaren" 

Wat vorige week wel even op tafel lag, waren zachte temperaturen voor vandaag en morgen. In de praktijk blijkt dat toch niet te kloppen. Hoe kan het weer zo snel veranderen? "Vorige week hadden we inderdaad even zicht op temperaturen van 20 graden. Mensen keken er zo naar uit, dat ze zich hebben vastgeklampt aan die voorspelling, maar eigenlijk is die snel aangepast", gaat Jacotte verder. "Dat is het weer nu eenmaal: niet altijd even voorspelbaar, zeker niet een week op voorhand."