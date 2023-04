Winkeltjes achter Brugs Belfort worden ingezet om jonge starters kansen te geven

In Brugge liggen een zestal winkeltjes achter het Belfort, het gaat om zeer kleine handelsruimtes, maar wel op een zeer interessante locatie. Vroeger waren er een aantal toeristenwinkels. Maar kort voor de renovatiewerken begonnen aan het Belfort besloot Brugge om de huurcontracten met de handelaars stop te zetten. Voor drie winkels is de huur toch nog tijdelijk verlengd, maar de rest komt dus vrij om jonge, startende ondernemers te laten uittesten of hun concept haalbaar is.

"Het is niet de bedoeling dat die ondernemers lang in hun winkeltje blijven", verduidelijkt schepen van Eigendommen Mercedes van Volcem (Open VLD), "daar zijn die ruimtes ook te klein voor. Maar het zijn ideale panden voor pop-ups en starters die nog twijfelen om de sprong te wagen."