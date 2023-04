Woningnood scherpt creativiteit aan: "Brussel is pionier in alternatieve woonvormen"

Wanneer ze in hun woning kunnen intrekken, is nog niet duidelijk. Nu de vergunning in orde is, start de zoektocht naar een aannemer. "We zullen zien wanneer ze kunnen beginnen", zegt Bram. "Ik zal blij zijn als we in 2025 kunnen verhuizen."

Dat Eva en haar vrienden op veel problemen botsten, is geen uitzondering, zegt Drieskens. "Vaak stellen gemeenten zich terughoudend op tegenover de opdeling van panden. Toch moet er op gemeentelijk niveau ruimte worden gecreëerd voor diverse betaalbare woonalternatieven. Die ruimte bestaat juridisch en stedenbouwkundig vaak al, maar is niet altijd bekend bij gemeenten. Nu is het nog te vaak aan individuen om uit te pluizen wat al dan niet wettelijk mogelijk is."