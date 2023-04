Zeldzame "hybride" zonsverduistering in Australië: "Het werd donker, de vogels stopten met fluiten" 

Een zeldzame hybride zonsverduistering, wat is dat precies?

Een hybride zonsverduistering is een zeldzaam type zonsverduistering dat tijdens haar route verandert van ringvormig naar totaal en vice versa. Een totale zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan tussen onze planeet en de zon door beweegt en de zon volledig verduistert. Een ringvormige zonsverduistering treedt op wanneer de maan tussen de aarde en de zon schuift, maar wanneer de maan zo ver van de zon verwijderd is dat ze die niet volledig kan bedekken. En dat leidt tot het ontstaan van een "ring of fire", een vurige ring rondom de maan.

Een hybride zonsverduistering treedt op wanneer, gezien vanaf de aarde, de schijnbare grootte van de maan bijna gelijk is aan die van de zon. Daardoor begint de kromming van de aarde een rol te spelen bij het uiterlijk van de zonsverduistering. Op plaatsen waar de maan zich tijdens de zonsverduistering in de buurt van het zenit bevindt, zal de schijnbare grootte het grootst zijn, waardoor een totale zonsverduistering ontstaat. En op plaatsen waar de maan dichter bij de horizon staat, zullen waarnemers een ringvormige zonsverduistering zien omdat de schijnbare grootte van de maan iets kleiner zal zijn dan die van de zon.

Zullen we er ooit een in België kunnen waarnemen?

Hybride zonsverduisteringen komen ongeveer eens in de tien jaar voor. Van de 224 zonsverduisteringen in de 21e eeuw zullen er zeven hybride zijn. De volgende hybride eclips is in 2031. Zonsverduisteringen zijn ook altijd slechts in een klein deel van de wereld zichtbaar. Voor een totale zonsverduistering in België moeten we al terug naar 11 augustus 1999. De volgende zal iets voor de achterachterkleinkinderen zijn, op 25 mei 2142.