Zelfrijdende shuttles Terhills rijden vanaf nu volledig zelf, zonder stewards

Het is een Belgische primeur op het vlak van zelfrijdende voertuigen op de Terhills-site in Eisden en Lanklaar: een shuttle rijdt er voortaan autonoom, zonder begeleider. "Vandaag starten we een nieuw hoofdstuk, want we gaan stewardless", zegt Tim De Ceunynck, projectmanager Mobilitieit bij de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). "Alle projecten met zelfrijdende voertuigen hebben nog een veiligheidssteward aan boord. We zijn er als eerste in geslaagd om die steward van boord te kunnen halen op een manier die toch volledig veilig is."