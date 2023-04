Nieuwe zoekactie op plek waar lichaam Britta Cloetens werd aangetroffen, levert resultaat op

Tijdens een nieuwe zoekactie op de plek waar het lichaam van Britta Cloetens gevonden is, hebben specialisten spullen teruggevonden die "kaderen in het dossier". Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het is nog onduidelijk over welke items het gaat. Cloetens werd bijna 12 jaar geleden gedood en haar lichaam werd eind vorig jaar aangetroffen in een bos in Dinant. Dankzij DNA-onderzoek kon het stoffelijk overschot begin deze maand geïdentificeerd worden.