Zorgcentrum De Mick in Brasschaat krijgt nieuwe buitenruimte met veel groen: "Zorg opnieuw van binnen naar buiten brengen"

"De insteek was om de zorg die volledig naar binnen was gekeerd terug naar buiten te brengen", zegt landschapsarchitect Frank Van Baelen van Regionaal Landschap De Voorkempen. "Het is al meermaals bewezen dat de buitenlucht positieve effecten heeft op de gezondheid. We hebben daarom een volledig nieuwe buitenruimte gecreëerd om mensen terug naar buiten te lokken."

Zo zijn er een groot aantal bomen en struiken aangeplant, die voldoende schaduw bieden voor de bewoners. "We hebben ook gewerkt aan de toegankelijkheid. Er is een groot wandelpad aangelegd, zodat er verschillende wandellussen mogelijk zijn. Zo kan iedereen op zijn eigen tempo en eigen gekozen afstand genieten van een wandeling", zegt Van Baelen.