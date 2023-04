Zware brand woedt in Delhaize-winkel in Wetteren

Er is een zware brand uitgebroken in de Delhaize-supermarkt in Wetteren. De brandweer is met man en macht ter plaatse om het vuur te bestrijden. Naast het korps van Wetteren zijn ook e korpsen van Zele en Wichelen opgeroepen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is nog niet duidelijk hoe en waar de brand is ontstaan.