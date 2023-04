500 Brusselse kandidaat-sociale huurders van wachtlijst geschrapt omdat ze eigenaar zijn

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Brussels Parlement vroeg Bianca Debaets (CD&V) aan Nawal Ben Hamou (PS) over de controles op het bezit van buitenlandse eigendommen door sociale huurders naar aanleiding van berichten dat in Vlaanderen de helft van de onderzochte sociale huurders tegen de lamp vlogen.

Ben Hamou verduidelijkte dat Brussel niet op Vlaanderen gewacht heeft. De Brusselse regelgeving bepaalt dat een kandidaat-huurder van een sociale woning, of een lid van zijn gezin, geen onroerend goed mag bezitten in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik, zowel als woning of voor beroepsdoeleinden. Indien dat wel het geval is, wordt de huuraanvraag nietig verklaard of de huurovereenkomst ontbonden.