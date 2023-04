Aantal vogels in Limburg daalt: “Er is meer dan reden tot onrust”

Uit de telling bleek een dalende trend in de aantallen vogels, en dat is zorgwekkend. “Er is meer dan reden tot onrust”, zegt Gabriëls. “De biodiversiteit vermindert, en dat kan je aan de hand van de cijfers goed vaststellen.” En de oorzaken daarvan liggen bij de mens. “Eén van de grootste vernietigers van biotopen is de landbouw. De vogels van het platteland zijn verschrikkelijk achteruitgegaan. Er zijn bijna geen leeuweriken meer in graanvelden, de kieviten doen het slecht, grutto’s staan op het punt te verdwijnen in Limburg… Als je kijkt naar de grafieken van de weidevogels, dat is huilen met de pet op.”