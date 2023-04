Affiches van Greenpeace in Hasselt vragen om een eerlijker voedingssysteem

Op de drukke plaatsen in het centrum van Hasselt hebben vrijwilligers van Greenpeace Limburg affiches gehangen. Ze vragen daarop respect voor de landbouwers, want die hebben het moeilijk. Op de poster staat een QR-code die je naar een petitie leidt. Zo wil Greenpeace de politiek in beweging zetten. “De evolutie van ons voedselsysteem kan niet alleen op de schouders van individuele burgers vallen. Het is een maatschappelijke kwestie. Onze politici moeten deze kwestie dringend aanpakken”, zegt Wim Stevens, vrijwilliger bij Greenpeace Limburg.