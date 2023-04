Het incident te veel voor staatssecretaris Schlitz? "Verdeelde regering speelt cynisch spel"

Normaal gezien worden de rangen in de meerderheid gesloten wanneer de oppositie in een motie vraagt om het ontslag van een regeringslid. De regeringspartijen dienen dan zelf een motie in, met hoogdringendheid, waarin zij zich achter het regeringslid in kwestie scharen. Omdat zij de facto een meerderheid hebben, is de discussie daardoor meteen van de baan.

Maar dat is deze keer dus niet gebeurd. Er kwam wel een motie van de meerderheid, maar omdat er geen hoogdringendheid werd gevraagd, kan daarover pas volgende week worden gestemd. Dat is zeer merkwaardig, dat betekent dat de positie van de staatssecretaris een week lang onduidelijk is.