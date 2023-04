Ook Rubens was al een influencer, dat leert een nieuw stadsfestival in Antwerpen

De kleine expo in de Nottebohmzaal brengt, met wat verbeelding van de bezoeker, het bijzondere verleden van de locatie weer tot leven.

Daar ging een stevige zoektocht aan vooraf, vertelt curator Steven Van Impe: "Toen we aan het onderzoek begonnen, kenden we enkel die twee schilderijen van Van Dyck. Maar de afgelopen twee jaar hebben we een heel aantal sporen van schilderijen teruggevonden. Enkele schilderijen zijn nu na 200 jaar terug thuisgekomen."

"De hoop bestaat dat we in de loop van de tentoonstelling nog meer ontdekkingen zullen doen. Dat bezoekers op de oude prenten misschien een schilderij zullen herkennen dat ze ooit hebben gezien in een museum in het buitenland. Of misschien hebben ze het zelfs gewoon thuis hangen. Er moeten nog meer schilderijen bestaan dan wat we nu gevonden hebben."