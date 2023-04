Hoe is het aan boord van een reddingsboot van Artsen Zonder Grenzen? "We houden de zee 24 op 24 in de gaten"

"Het personeel van Artsen Zonder Grenzen houdt de zee 24 op 24 in de gaten", zegt buitenlandjournalist Mieke Strynckx die zelf aan boord is. "Maar er zijn ook noodsignalen die binnenkomen op andere manieren: via de radio, via twee kleine vliegtuigen van hulporganisaties die patrouilleren, andere schepen of het coördinatiecentrum van de kustwacht."

"In iets meer dan de helft van de gevallen komt het signaal binnen via de alarmphone (het noodnummer van een hulpporganisatie). Vluchtelingen die vertrekken krijgen een satteliettelefoon en een aantal telefoonnummers mee. Op het moment dat zij in moeilijkheden komen, bellen zij het nummer van de alarmphone."