Bekende Nederlandse advocate Inez Weski gearresteerd voor mogelijke hulp aan drugsbaron

Weski, een opvallende verschijning die ook in ons land al heeft gepleit in onder andere de drugszaak tegen de familie Aquino, is de advocate van Ridouan Taghi. Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel en zou ook achter verschillende moorden in het drugsmilieu zitten. Zo zou Taghi de opdracht hebben gegeven voor de moord op misdaadjournalist Peter R. De Vries.