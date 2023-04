Beroemdheden zijn blauwe vinkjes op Twitter kwijt

Hoeveel van de voorheen geverifieerde beroemdheden hun blauwe vinkje zijn verloren, is niet duidelijk. Wel is zeker dat ook prominenten als Lady Gaga, J.K. Rowling, Harry Styles en Justin Bieber geen blauw vinkje meer hebben.

Twitter-eigenaar Elon Musk heeft nog wel een blauw vinkje bij zijn naam staan. Musk kondigde vrijwel direct na zijn overname van Twitter aan dat hij van de blauwe vinkjes in hun toenmalige vorm af wilde. In plaats daarvan zou iedereen die een betaald abonnement op Twitter nam een vinkje moeten krijgen. Dat kost zo'n 7 euro per maand. De eerste keer dat Twitter de blauwe vinkjes te koop aanbood, mondde uit in chaos. Direct na de introductie deden veel mensen zich voor als bekende bedrijven, sterren en politici met de authenticatievink. Het platform trad daartegen op.