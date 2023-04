Brand dakterras kunstencampus Turnova in Turnhout: 100 mensen geëvacueerd

Op de Turnova-site in het centrum van Turnhout heeft het gebrand in het gebouw van de Kunstencampus. Kort voor 15 uur merkte een poetsvrouw dat er brand was ontstaan op het dakterras van het gebouw. Dat is ingericht als openluchtlesruimte en -theater. De brand is wellicht ontstaan door een oververhitte elektriciteitskabel in de muur. Daardoor is ook het isolatiemateriaal in de muur beginnen te smeulen.

Een 100-tal mensen, personeel en cursisten, die op dat moment in het gebouw waren, werden geëvacueerd. Rond 15.45 uur werd het gebouw opnieuw vrijgegeven en kon iedereen weer naar binnen. Door de brand zijn een aantal lessen en cursussen in de Kunstencampus vanmiddag geannuleerd.