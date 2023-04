Bromfietser geklist in Hoogstraten nadat hij middelvinger opsteekt naar agenten en op één wiel wegrijdt: "Pleegde in januari al vluchtmisdrijf"  

In Hoogstraten heeft de politie een 18-jarige bromfietser kunnen klissen na een wilde achtervolging door het stadscentrum. Dat meldt RTV. Inspecteurs zagen de jongeman uit Brecht tegen hoge snelheid op z'n achterwiel rijden in de Schoolstraat. Toen hij gevraagd werd om te stoppen, daagde de jongeman de agenten verder uit door zijn middelvinger op te steken. Er ontstond een achtervolging waarbij de bromfietser meer dan 100 kilometer per uur reed en halsbrekende toeren uithaalde om te ontkomen. Uiteindelijk konden agenten uit verschillende politiezones hem klem rijden in de Karel Boomstraat.