Burgemeester Bart Tommelein stopt met nationale politiek

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein stopt met de nationale politiek. Naast zijn burgemeesterschap zit Tommelein in het Vlaams parlement, maar hij wil zich meer concentreren op zijn job als burgemeester. Bij de lokale verkiezingen van volgend jaar doet hij weer een gooi naar de sjerp. "Het is geen geheim dat ik nog een termijn wil als burgemeester", zegt hij. Volgende maand zal Tommelein 20 jaar parlementslid zijn. "Twintig jaar is veel. Ik heb daarom voor mezelf uitgemaakt dat het genoeg is geweest. Volgend jaar stop ik ermee. Het is tijd voor vernieuwing."