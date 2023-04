Burgers zullen rechtstreeks toegang krijgen tot nieuwe windmolenparken in de Noordzee

De drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee in de Prinses Elisabeth Zone moeten tegen 2030 volledig operationeel zijn. "De bouwers van de windmolenparken moeten de burgers rechtstreeks toegang geven om te participeren. Het is de goedkoopste elektriciteit en we moeten ervoor zorgen dat die goedkope elektriciteit op een goedkope manier bij de burgers geraakt", zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).