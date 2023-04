Bierbar in Ieper schenkt picon uit vat in plaats van uit flessen: "Idee van een collega uit Amerika gehaald" 

Bierbar Ol ("Eul" uitgesproken) uit Ieper zal haar picon voortaan uit een vat tappen. Net zoals bier in een café. "Normaal wordt picon in een ketel van vijf liter gemengd en overgegoten in flessen", vertelt Liesa Ennaert van de bierbar, "maar dat is te arbeidsintensief. Je moet het drankje telkens in een andere fles gieten, die fles afwassen enzovoort. Bovendien komt er zuurstof bij de drank telkens de fles opengaat."

De bierbar deed inspiratie op bij een Amerikaanse collega. "De picon wordt getapt aan de kraan net zoals bier. We voegen er wel stikstof aan toe in plaats van gas zodat het niet gaat carboniseren en we geen spuit creëren." Of de picon uit vat een andere smaak heeft? "Ik heb inderdaad al eens geproefd. Uit vat heeft de picon een frissere smaak."

Picon uit vat wordt dit weekend gelanceerd, naar aanleiding van het Weekend van de Volkscafés.