Container ter waarde van ruim 13 miljoen euro spoorloos na aankomst op luchthaven Toronto

"Op dit moment houden we alle opties open en onderzoeken we hoe de container gestolen is", zegt een politiechef tijdens een persmoment over de diefstal. Hij spreekt van een 'zeldzame' zaak. Wel benadrukt de politie dat "er geen reden tot bezorgdheid is" onder passagiers die gebruik maken van het vliegveld. "We zien dit niet als een gevaar voor de openbare veiligheid."