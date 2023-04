CHECK – Neen, de Vlaamse leeuwenvlaggen aan de IJzertoren werden niet vervangen door regenboogvlaggen

Ook de directeur van het Museum aan de IJzer bevestigt dat het om vredesvlaggen gaat. “Een tweetal jaar geleden besloten we om op de eerste verdieping twee vredesvlaggen te plaatsen”, zegt Mouton. “Wij zijn immers zowel het memoriaal van de Vlaamse ontvoogding, als van de vrede. Op onze gevel staat in grote letter 'Nooit meer oorlog'. Het is dus niet onlogisch toch dat we vredesvlaggen hangen. Twee jaar geleden hebben we twee bijkomende masten geplaatst. Ze hebben geen andere vlaggen vervangen.” Het Museum aan de IJzer verkoopt overigens zelf ook de bewuste vredesvlaggen op haar website.