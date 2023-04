Dan toch groen licht voor gloednieuw golfterrein van Paul Gheysens in Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist is alvast tevreden met de aanpassingen en met de toekenning van de vergunning. "Dit is prachtig nieuws", vindt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). "Ook voor ons was het afwachten. Wij hebben alleen een adviserende rol opgenomen. Voor ons is het altijd belangrijk geweest dat het om een toegankelijk project gaat. Toeristisch moet dit een grote troef worden voor Knokke-Heist, want naast golfen zal je er ook kunnen fietsen, paardrijden of gewoon rustig verpozen."

Wanneer de werken voor het hele project zullen beginnen, is nog niet duidelijk. Er kan ook nog beroep aangetekend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.