De Koerden drooggelegd: "Water wordt vandaag gebruikt als politiek wapen"

Het waterniveau van de rivieren in Syrië is al enkele jaren bijzonder laag. Er valt minder neerslag en dat leidt ertoe dat er niet genoeg water voorhanden is voor irrigatie en energie. Landbouwgronden raken daardoor niet meer voorzien van water en waterkrachtcentrales draaien niet meer. De elektriciteit van die dammen en waterkrachtcentrales zijn cruciaal voor de energievoorziening in de regio. Daardoor worden grote gebieden de laatste jaren geteisterd door stroomonderbrekingen en energietekorten.