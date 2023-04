Nog 1 week om energiepremies aan te vragen: welke premies zijn er en hoe vraag je ze aan?

De korting wordt automatisch afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen, of wordt rechtstreeks op een bankrekening gestort. Zo werden er 4.700.000 premies automatisch uitgekeerd (2.983.007 premies voor een elektriciteitscontract en 1.780.000 premies voor een gascontract), goed voor een bedrag van 844.600.000 euro.

Wie denkt recht te hebben op het eerste basispakket energie, maar de premie niet automatisch heeft gekregen, kan zelf een aanvraag indien bij de FOD Economie. Die aanvraag moet ten laatste binnen zijn op 30 april 2023. Dit kan online, via mail of per post (GasElek2022 - PB 30100 - 1000 Brussel). De deadline voor het tweede basispakket energie (voor de maanden januari, februari en maart 2023) is 31 juli 2023. De aanvragen kunnen vanaf vandaag (maandag 24 april) worden ingediend.