Dedonder start procedure op om kolonel te ontslaan na veroordeling voor aanranding

De feiten dateren van 2020. De dader, die op dat moment de hoogste functie binnen een legerpost in Duitsland bekleedde, organiseerde een afscheidsfeest. Na dat feest, waar veel alcohol was gedronken, stelde de militair een vrouwelijke collega voor om met hem mee te gaan naar huis.



Volgens de veroordeelde begon het tweetal elkaar daar te kussen en eindigden ze samen naakt in bed. Drie maanden later kwam de vrouw met een andere versie van het verhaal naar buiten, waarin ze stelt dat de man haar heeft verkracht. Hij zou misbruik hebben gemaakt van de dronken toestand van het slachtoffer.

De man ontkende de feiten, maar de rechtbank gaf geen gehoor aan zijn getuigenis en verklaarde hem in oktober 2021 schuldig aan aantasting van de seksuele integriteit. Hij werd veroordeeld tot 12 maanden celstraf met 9 maanden uitstel en mocht gedurende 5 jaar niet dienen in het leger.

Na een intern onderzoek gaat Dedonder nu ook over tot een definitief ontslag van de man. Vooraleer dat het geval is, heeft de man wel nog enkele weken de tijd om kenbaar te maken of hij het al dan niet eens is met de beslissing. Daarna wordt de beslissing gepubliceerd in een ministerieel besluit.