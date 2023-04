Detentiehuis in Ninove opent mogelijk jaar vroeger dan gepland

Minister van Justitie van Quickenborne (OpenVLD) hoopt om het detentiehuis in Ninove begin volgend jaar al te openen, in plaats van in 2025. Dat het er zoveel eerder kan komen is omdat de oude rijkswachtkazerne niet gerenoveerd zal worden. In de plaats daarvan komt er een prefabgebouw, op dezelfde site. Het is daar dat de gedetineerden zullen verblijven.