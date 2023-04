Vlaamse regering houdt de vinger op de knip: geen extra geld voor kinderopvang vóór september 2023

Nochtans had Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) afgelopen zondag nog aangegeven dat ze dringend meer geld nodig heeft. Heel wat kinderdagverblijven die nu werken met een basissubsidie zijn ingegaan op haar vraag om over te schakelen naar een hogere subsidiëring. De voorwaarden om die subsidies te krijgen is dat ouders moeten betalen naargelang hun inkomen en een kinderbegeleider minstens 600 euro bruto per maand meer zal verdienen.

Blijkbaar zijn er voor zo'n 9.000 plaatsen aanvragen binnengekomen. "Maar ik heb maar budgetten om er 3.000 te laten overstappen, dus ik ga extra geld vragen op de komende begrotingscontrole om tegemoet te komen aan de aanvragen", zei Crevits zondag in "De zevende dag".

Het lijkt er dus op dat Crevits nog even geduld moet oefenen voor ze meer kan investeren in kinderopvang. "Mijn vraag blijft op tafel liggen voor de volgende begrotingsbespreking", reageert Crevits. "Intussen zullen we de plaatsen van de oproep toekennen volgens de vastgelegde criteria."