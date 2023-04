Dierenasielen trekken aan alarmbel: "Honden adopteren uit het buitenland kan grote risico's met zich meebrengen"

Net daarom is de procedure in België zo moeilijk, benadrukt Van Ravestyn. "Dat is niet voor niets. Als het allemaal kant-en-klare honden zouden zijn, zouden wij het niet zo moeilijk maken. Maar de laatste jaren zijn er veel meer honden die medische en gedragsmatige problemen hebben."

"Het is onze plicht om hen te controleren en goed op zoek te gaan naar het juiste gezin. We stellen veel vragen op voorhand. Sommige mensen komen dan niet in aanmerkingen voor bepaalde honden omdat het risico te groot is. Vlaamse asielen krijgen vaak daarom de kritiek te streng zijn, maar het is echt belangrijk dat de screening goed gebeurt."